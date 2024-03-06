Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ünal Karasağız kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Ünal Karasağız nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÜNAL KARASAĞIZ KİMDİR?

Ünal Karasağız, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayıdır.