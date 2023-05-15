Ünal Karaman milletvekili seçildi mi? Ünal Karaman İYİ Parti milletvekili oldu mu? Teknik Direktör Ünal Karaman meclise girdi mi?
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13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ünal Karaman milletvekili oldu mu merak konusu oldu. Peki, Ünal Karaman milletvekili seçildi mi? Ünal Karaman İYİ Parti milletvekili oldu mu? Teknik Direktör Ünal Karaman meclise girdi mi? İşte detaylar...
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleşti. Gelen sonuçlara göre milletvekili listeleri araştırılıyor. Teknik direktör Ünal Kahraman milletvekili seçildi mi merak konusu oldu. Peki, Ünal Karaman milletvekili seçildi mi? Ünal Karaman İYİ Parti milletvekili oldu mu? Teknik Direktör Ünal Karaman meclise girdi mi?Detaylar haberimizde...
ÜNAL KAHRAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?
İyi Parti'nin Konya 1. sıradan aday gösterdiği Ünal Karaman, Meclis'e girdi. Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.