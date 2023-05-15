Ünal Karaman milletvekili seçildi mi? Ünal Karaman İYİ Parti milletvekili oldu mu? Teknik Direktör Ünal Karaman meclise girdi mi?

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ünal Karaman milletvekili oldu mu merak konusu oldu. Peki, Ünal Karaman milletvekili seçildi mi? Ünal Karaman İYİ Parti milletvekili oldu mu? Teknik Direktör Ünal Karaman meclise girdi mi? İşte detaylar...