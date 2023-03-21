Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran Ünal Karaman, 31 Ağustos 2021 tarihinden beri boşta bulunuyordu. Peki, Ünal Karaman hangi partiden aday oldu? Ünal Karaman Milletvekili adayı mı oldu?

Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan teknik direktör Ünal Karaman siyasete atıldı. Abdullah Avcı'nın görevden ayrılması sonrasında adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam, memleketi Konya'dan milletvekili aday adayı oldu. Ünal Karaman Milletvekili adayı mı oldu? Ünal Karaman hangi partiden aday oldu?

ÜNAL KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLDU?

Abdullah Avcı'nın görevden ayrılması sonrasında adı Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam, memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. Bugün başvurusunu yapan Karaman vekil olmak için genel merkezden "olur" bekliyor. Ünal Karaman'a, daha önce MHP'den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.