Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ünal Kahraman'ın nereden milletvekili adayı gösterildiği merak konusu oldu. Peki, Ünal Kahraman nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Ünal Kahraman hangi şehirden milletvekili adayı oldu? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Teknik direktör Ünal Kahraman'ın hangi partiden aday gösterildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ünal Kahraman'ın aday gösterildiği şehir araştırılmaktadır. Peki, Ünal Kahraman nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Ünal Kahraman hangi şehirden milletvekili adayı oldu? Detaylar haberimizde...

ÜNAL KAHRAMAN NEREDEN, KAÇINCI SIRADA ADAY GÖSTERİLDİ?

Futbol ve spor dünyasının ünlü isimleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı oldu. Eski futbolcu Gökhan Zan ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Zan, Hatay 2. sıradan; Karaman ise Konya 1. sıradan aday olarak listede yer aldı.

ÜNAL KAHRAMAN KİMDİR?

İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.