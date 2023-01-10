Ünal Gürel öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Gardırop Fuat ve Karbonat Erol rolleri ile tanınan Ünal Gürel ne zaman öldü, hastalığı neydi?

Tokatçı filmini izleyenler Ünal Gürel öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Ünal Gürel öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Ünal Gürel ne zaman öldü, hastalığı neydi? Ünal Gürel'in hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Ünal Gürel kaç yaşında vefat etti? Ünal Gürel'in rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Ünal Gürel öldü mü, neden öldü? Ünal Gürel kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

ÜNAL GÜREL ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ÜNAL GÜREL KİMDİR?

Ünal Gürel (18 Ocak 1935, Adapazarı - 8 Nisan 2002, İstanbul), Türk sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

Ünal Gürel, 18 Ocak 1935'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. 1950'lerde Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümüne girdi. Ankara'da üniversite kazanınca ailesi İstanbul'a taşındı. Üniversitenin 2. sınıfında babasının vefat haberini aldı ve üniversiteyi yarıda bırakarak İstanbul'a geri döndü. Sanat yaşamına tiyatro ile başladı, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Yetenekleri sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Tiyatronun dışında; 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Ünal Gürel, 1974 yılında Boşver Arkadaş sinema filmi eserini kaleme alarak yazarlığını da ön plana çıkarttı. 1975 yılında Minik Cadı isimli sinema filmini yazarken 1983 yılında Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı Kılıbık sinema filmlerini Yeşilçam'a kazandırdı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Berber rolü aldı. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında ölen Gürel, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Ünal Gürel, izleyiciler tarafından Yedi Bela Hüsnü filmindeki "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir filmindeki "Gardırop Fuat", Tokatçı filmindeki "Karbonat Erol" rolleri ile bilinmektedir.

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