Unable to connect to the remote server hatası nedir? (ÇÖZÜMÜ) AUZEF unable to connect to the remote server neden oluyor?

Unable to connect to the remote server ne demek? AUZEF sınavlarına girmek isteyen öğrenciler Unable to connect to the remote server hatası ile karşılaşınca Unable to connect to the remote server ne demek? Unable to connect to the remote server hatası nedir? AUZEF unable to connect to the remote server hatası neden oluyor? sorularını gündeme taşıdılar. Konu ile ilgili üniversiteden açıklama geldi. İşte detaylar...

AUZEF SERVER HATASI NEDİR?

Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF Twitter hesabından açıklama yapıldı:

Değerli öğrencilerimiz,

bitirme sınavlarında birinci günün bitmesine az bir zaman kala, internet altyapısından kaynaklı bir darboğaz nedeniylesınav sisteminde bir yavaşlık gözlemlenmiştir.

Bundan dolayı özür diliyoruz. Henüz sınavlarına giremeyen veya sınavlarını tamamlayamayan öğrencilerimiz hiçbir hak kaybı yaşamayacaklardır. Bu konuda sizlere ikinci bir bilgilendirme yapılarak sınav hakkınızı kullanmanız sağlanacaktır.