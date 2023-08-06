Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin büyük umutla aldıkları evlerinde meydana gelen çatlaklar kabusları oldu. Her akşam binada oluşan çatırdama sesinden dolayı bazı ev sahipleri binadan taşınmak zorunda kaldı.

Umutlarla aldıkları evlerdeki çatlaklar kabusları oldu: Çatırdama sesinden dolayı evlerini terk ediyorlar

Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş:

"Kızım bana 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye soruyor"

Daire sakini Umut Dalka: "Biz mezar satın almadık, ev satın aldık"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin büyük umutla aldıkları evlerinde meydana gelen çatlaklar kabusları oldu. Her akşam binada oluşan çatırdama sesinden dolayı bazı ev sahipleri binadan taşınmak zorunda kaldı.

Serik ilçesinde yaşayan ve ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar 5 yıl önce Kökez Mahallesi'ne gerek burada müteahhitle anlaştı. Anlaşmanın ardından apartmanda bulunan 9 daire farklı kişiler tarafından satın alındı. Süreç içerisinde vatandaşlar evlerine yerleşti. Aradan geçen zamanda evlerde çatlaklar olmaya başladı. Her geçen gün artan çatlaklar apartman sakinlerinin adeta kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşınmak zorunda kaldı. Yüksek kiralar nedeniyle dairelerinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar ise korkuyla yaşıyorlar.

"Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız"

Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş, "Ben binayı sıfır olarak bir mimardan satın aldım. Binayı 7 kez tamir yaptırdım. Evin içerisinde çatlaklar oluştuğu için. Her tadilattan 1 ay sonra çatlaklar çoğalmaya başladı. Fileli yapımdan tutun her türlü yapımı denedik. Binada çatlamalardan dolayı çat çat diye seslerden dolayı kızım korkmaya başladı. 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye konuşunca buradan taşınmak durumunda kaldım. Kendi evimi bırakıp kiraya çıktım. Şu an hukuki süreci başlattım. Tek amacımız bu işin bir an önce çözülmesi. Çünkü ben bu evde yaşayamadığım için çıktım ama binada 9 tane dairede 12 tane çocuk var. Bu yüzden panik içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

"Biz mezar satın almadık, ev satın aldık"

Daire sakini Umut Dalka ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "2018 yılında müteahhittin kendisinden aldım bu evi. 3 ay sonra evde sıkıntılar meydana geldi. Duvarların çatlaması, fayansların dökülmesi ve elektrik kablolarının arızasını müteahhitte bildirdim. Duyarsız davrandı. Eşine durumu anlattığımda bütün ustaları getirdi. Geçici tadilat yaptılar. O da çok fazla sürmedi ve binada daha fazla hasar meydana geldi. Özellikle son 20 gündür daha da çoğaldı. Evimde akşamları ses gelmeye başladı. Her evde en az 2 çocuk var. Bu yüzden can güvenliğimizden endişeliyiz. Biz mezar satın almadık, ev satın aldık. Biz bilirkişi olarak üç mühendis getirdik. Yapılan inceleme sonucunda en kısa zamanda binanın boşaltılması gerektiğini bize bildirdiler. Belediye ile görüştük. Onlarda bu işin takipçisi olacaklar" diye konuştu.