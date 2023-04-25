Umutcan Ütebay kimdir? Umutcan Ütebay kaç yaşında, nereli? Umutcan Ütebay hangi dizilerde oynadı?
Gündem Haberleri
Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Umutcan Ütebay kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Umutcan Ütebay kimdir? Umutcan Ütebay kaç yaşında, nereli? Umutcan Ütebay hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Umutcan Ütebay oyunculuk kariyerine ilk olarak Afilli Aşk dizisiyle başlamıştır. Aile dizisinde Ekrem karakteriyle adından söz ettiren Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Umutcan Ütebay kimdir? Umutcan Ütebay kaç yaşında, nereli? Umutcan Ütebay hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…
UMUTCAN ÜTEBAY KİMDİR?
Umutcan Ütebay, 30 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli dizilerde rol almıştır. Afilli Aşk dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
UMUTCAN ÜTEBAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Afilli Aşk
Üç Kuruş
Aile