Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sivas Belediye Başkan adayı ise Umut Üredi oldu. Vatandaşlar, Umut Üredi'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli?

UMUT ÜREDİ KİMDİR?

Zafer Partisi Sivas İl Başkanı Hüseyin Düzgün Duyurdu. 31 Mart Yerel Seçimlerde Umut Üredi Sivas Belediye Başkan Adayı Oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.