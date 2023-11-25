Umut Sakarya kimdir? Umut Sakarya nereli, kaç yaşında, restoranı nerede?

Umut Sakarya, depremden etkilenen insanlara destek olmak amacıyla yardım yemeği düzenlemesiyle gündem olmuştu. MasterChef All Star'a konuk olması sonrası hakkında araştırmalar yapıldı. Peki,

UMUT SAKARYA KİMDİR?

Umut Sakarya, 'MasterChef' programında birinci oldu.2 tane restoran açan 28 yaşındaki şef, programdan sonra yoğun ilgi görmeye başladı.

UmutSakarya, "13 yaşından beri Danimarka'da yaşıyorum. Danimarka'da aşçılık eğitimi aldım ve 'MasterChef' programını kazandım. Danimarka mutfağı üzerine 2 tane restoranım var. Benim hakkımda bir belgesel hazırlıyorlar o yüzden Eskişehir'e, doğduğum yere geldik. Türkiye'ye gelme fikri şöyle oldu; Benim restoranlarım hakkında uzun süredir çekim yapıyoruz. Evimde daha çok Türk ve Hint yemekleri yaptığım için konusu açıldı. Kahvaltı için Ayten Usta'yı tavsiye ettiler arkadaşlarım, orijinal yemekleri. Gerçekten de kaliteli güzel bir yer. Benim hakkımda belgesel yapmalarının nedeni ise Danimarka mutfağını ayağa kaldırmam. Bir Türk'ün bunu yapması onlar için de heyecan verici bir şey. Çünkü Türklere karşı bakış açıları değişiyor. Yemek kültürünü adapte ettiğiniz zaman insanları da anlamaya başlıyorsunuz ve ben bunu başardığım için onlar da beni anlamaya çalışıyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey" ifadeleri ile kendisinden bahsetti..