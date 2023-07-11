Fenerbahçe, Milli takımın yıldızı Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Transfer haberinin ardından Umut Nayir hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Umut Nayir kimdir, kaç yaşında? Umut Nayir eşi kim? İşte, Umut Nayir biyografisi!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 17 gol atan 30 yaşındaki forvet Umut Nayir'i kadrosuna kattı. Yeni sezonun transfer haberinin ardından Umut Nayir'in hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Umut Nayir hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Umut Nayir kimdir, kaç yaşında? Umut Nayir eşi kim? Umut Nayir biyografisi nedir? Detaylar haberimizde...

UMUT NAYİR KİMDİR?

Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir.