Umut Nayir kimdir, hangi takımda? Umut Nayir kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç? Umut Nayir'in bu sezon kaç golü var?
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Milli futbolcu Umut Nayir'in kariyeri ve attığı gol sayısı merak edildi. Peki, Umut Nayir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, toplam kaç golü var, boyu kaç, kilosu kaç? Umut Nayir ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Umut Nayir geliyor. Peki, Umut Nayir kimdir, hangi takımda? Umut Nayir kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu kaç? Umut Nayir'in bu sezon kaç golü var? İşte detaylar...
UMUT NAYİR KİMDİR?
Mehmet Umut Nayir (d. 28 Haziran 1993; Kocasinan, Kayseri) Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymektedir.
- Umut Nayir doğum tarihi : 28 Haziran 1993
- Umut Nayir kaç yaşında : 29 yaşında
- Umut Nayir nereli : Kayseri
- Umut Nayir hangi takımda : Ümraniyespor
- Umut Nayir mevkisi ne : Forvet
- Umut Nayir forma numarası kaç : 17
- Umut Nayir boyu kaç : 1,91 m
Kulüp kariyeri
İlk yılları
Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.
MKE Ankaragücü
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir.
Osmanlıspor
2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.
Yeni Malatyaspor (kiralık)
2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.
Göztepe (kiralık)
2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.
MKE Ankaragücü (kiralık)
2016-2017 sezonunda eski kulübü MKE Ankaragücü kiralık olarak firma giydi.
Beşiktaş
27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.
Bursaspor (kiralık)
31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. Bursaspor'da 25 Süper Lig maçına çıkan Nayir, bu maçlarda 4 gol attı. 1 Kez de Türkiye Kupasında forma giydi ve bir gol atan Nayir toplamda 26 maçta forma giyip 5 atmıştır.
Hajduk Split (kiralık)
2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı. Umut Nayir Hajduk Split'te 17 numaralı formayı giyecek.
Millî takım kariyeri
Nayir, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye 23 yaş altı millî takımı temsil etti. Türkiye A millî takımı ile ilk maçına 25 Mart 2023'te Ermenistan'a karşı oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri'nde çıktı.
Kişisel yaşamı
Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Eylül 2021'de Enfal Diner ile evlendi.