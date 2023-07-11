Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Umut Nayir'i renklerine bağladığını duyurdu. 30 yaşındaki forvet, Ümraniyespor'da geçtiğimiz sezon kaç gol attı merak ediliyor. Peki Umut Nayir geçen sezon kaç gol attı? Umut Nayir kaç gol, kaç asist yaptı?

Umut Nayir kaç gol attı? Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Umut Nayir'i renklerine bağladığını duyurdu. 30 yaşındaki forvet, Ümraniyespor'da geçtiğimiz sezon kaç gol attı merak ediliyor. Peki Umut Nayir geçen sezon kaç gol attı? Umut Nayir kaç gol, kaç asist yaptı? Detaylar...

UMUT NAYİR KAÇ GOL ATTI?

30 yaşındaki forvet, Ümraniyespor'da geçtiğimiz sezon 17 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Umut Nayir, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada beklentilerin üstesinden gelmek için mücadele edeceğini belirtti. Transferin resmiyet kazanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun kontrolleri tamamlandı.

UMUT NAYİR İLE 2+1 YILLIK KONTRAT YAPILDI

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.