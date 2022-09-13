'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan Umut Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kaç yaşında, nereli? Umut Kurt'un oynadığı film ve diziler!

Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt geçtiğimiz gün sanat yönetmeni Melisa İnci iledünyaevine girdi. Bu sezon yayınlanan Kusursuz Kiracı ile ekranlara gelen Umut Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kaç yaşında, nereli? Umut Kurt'un oynadığı film ve diziler! Detaylar haberimizde..

UMUT KURT KİMDİR?

Umut Kurt, 17 Nisan 1981 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

Kadınlar, Otobüs Durağı, Erkeklere Özgürlük, Bu Dünya Bizim, Godot'yu İzlerken, Masal Karmakarışık, Çizmeli Kedi, Benim Tatlı Meleğim ve Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunlarında rol aldı. Tatar Ramazan'da da oynadı. Son olarak da Beni Böyle Sev dizisinde Mazhar rolüne hayat verdi.

Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisindeki rolleriyle tanınmıştır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Festen "Kutlama": "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-David Eldridge" - Tiyatro Dot - 2010

Pornografi\Pornography: Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009

Hisseli Harikalar Kumpanyası: Haldun Dormen - BKM - 2007

Filmografi

Kusursuz Kiracı (2022-) - Nihat Dinç

Zeytin Ağacı (2022) - Erdem

Kuruluş Osman (2022) - Mahmut Paşa

Çıplak (2021) - Kartal

Fatma (2021) - Serdar

Şeref Sözü (2020) - Hasan Usta

Karakomik Filmler 2: Arada (2019) - Önder[1]

Payitaht "Abdülhamid" (2017) - Celal Yüzbaşı

Madımak: Carina'nın Günlüğü (2015) - Hasret Gültekin

İtirazım Var (2014) - Müezzin Efrahim

Beni Böyle Sev (2014) - Mazhar

Tatar Ramazan (2013) - Emir

Biz Babasız Büyüdük (2013) - Alim

Yüksek Giriş (2013)

Çanakkale: Yolun Sonu (2013) - Hasan

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Kerem

Mor Menekşeler (2011) - Ömer Hayali

Babam Sağolsun (2011) - İsmail

Kavşak (2011) - Haydar

Labirent (2011) - Zait

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Oğuz Yılmazer

Gönülçelen (2010) - Cihan

Acemi Müezzin (2009) - Ali

Güz Sancısı (2009) - Ferit

Düğün Şarkıcısı (2008) - Bayram Bülbül

Beynelmilel (2006) - Haydar Arıkan

Bir Demet Tiyatro (2006)

Hatırla Sevgili (2006-2008) - Yaşar Çiftçi oğlu

Organize İşler (2005) - Tabutçu

Acı Hayat (2005) - Kuaför

Kalp Gözü (2004) - Sokaktaki Tinerci

Metropol Kabusu (2003)