Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kaç yaşında, nereli? Umut Kurt'un oynadığı film ve diziler!
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'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan Umut Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kaç yaşında, nereli? Umut Kurt'un oynadığı film ve diziler!
Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt geçtiğimiz gün sanat yönetmeni Melisa İnci iledünyaevine girdi. Bu sezon yayınlanan Kusursuz Kiracı ile ekranlara gelen Umut Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Umut Kurt kimdir? Umut Kurt kaç yaşında, nereli? Umut Kurt'un oynadığı film ve diziler! Detaylar haberimizde..
Umut Kurt, 17 Nisan 1981 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.
Kadınlar, Otobüs Durağı, Erkeklere Özgürlük, Bu Dünya Bizim, Godot'yu İzlerken, Masal Karmakarışık, Çizmeli Kedi, Benim Tatlı Meleğim ve Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunlarında rol aldı. Tatar Ramazan'da da oynadı. Son olarak da Beni Böyle Sev dizisinde Mazhar rolüne hayat verdi.
Beynelmilel filmi ve Hatırla Sevgili dizisindeki rolleriyle tanınmıştır.
Festen "Kutlama": "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-David Eldridge" - Tiyatro Dot - 2010
Pornografi\Pornography: Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009
Hisseli Harikalar Kumpanyası: Haldun Dormen - BKM - 2007
Kusursuz Kiracı (2022-) - Nihat Dinç
Zeytin Ağacı (2022) - Erdem
Kuruluş Osman (2022) - Mahmut Paşa
Çıplak (2021) - Kartal
Fatma (2021) - Serdar
Şeref Sözü (2020) - Hasan Usta
Karakomik Filmler 2: Arada (2019) - Önder[1]
Payitaht "Abdülhamid" (2017) - Celal Yüzbaşı
Madımak: Carina'nın Günlüğü (2015) - Hasret Gültekin
İtirazım Var (2014) - Müezzin Efrahim
Beni Böyle Sev (2014) - Mazhar
Tatar Ramazan (2013) - Emir
Biz Babasız Büyüdük (2013) - Alim
Yüksek Giriş (2013)
Çanakkale: Yolun Sonu (2013) - Hasan
Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Kerem
Mor Menekşeler (2011) - Ömer Hayali
Babam Sağolsun (2011) - İsmail
Kavşak (2011) - Haydar
Labirent (2011) - Zait
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Oğuz Yılmazer
Gönülçelen (2010) - Cihan
Acemi Müezzin (2009) - Ali
Güz Sancısı (2009) - Ferit
Düğün Şarkıcısı (2008) - Bayram Bülbül
Beynelmilel (2006) - Haydar Arıkan
Bir Demet Tiyatro (2006)
Hatırla Sevgili (2006-2008) - Yaşar Çiftçi oğlu
Organize İşler (2005) - Tabutçu
Acı Hayat (2005) - Kuaför
Kalp Gözü (2004) - Sokaktaki Tinerci
Metropol Kabusu (2003)