Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Umut Evirgen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Umut Evirgen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli? Umut Evirgen hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Umut Evirgen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Umut Evirgen'in hayatını araştırıyor. Peki, Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli? Umut Evirgen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

1989 yılında doğan Umut Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile yakın arkadaş. Genç işletmeci, Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen'e ait.