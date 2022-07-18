Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen hayatı ve biyografisi! Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Umut Evirgen merak konusu oldu. İşte Umut Evirgen hakkında merak edilen Umut Evirgen kimdir, Umut Evirgen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

UMUT EVİRGEN BİYOGRAFİ

1989 yılında doğan Umut Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile yakın arkadaş. Genç işletmeci, Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen'e ait.

Evirgen, kendisi ve sevgilisi Tuba Büyüküstün ile çeken gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirdi. Bayrak'ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Evirgen, tutuklandı. Duruşmada, ''Kapalı alan fobim var, mağdurum'' dedi. 15 yıl hapsi istenen Evirgen, tahliye edildi.