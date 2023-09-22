Ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Umut Evirgen çok konuşuluyor. Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, araştırılıyor. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hayatı ve biyografisi! Umut Evirgen ve Alina Boz evlendi mi, evleniyor mu? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Alina Boz, oğlu Mithat Can Özer ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir ilişkiye başladı. İkili, sadece 3 aydır birlikte olmalarına rağmen evlilik kararı aldı. Bu sürpriz haber, sevenlerini şaşırttı. Boz ve Evirgen, mutluluklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Çektirdikleri fotoğraflarla birlikte evlilik kararı aldıklarını ve bir ömür boyu birlikte olmak istediklerini belirttiler. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hayatı ve biyografisi! Umut Evirgen ve Alina Boz evlendi mi, evleniyor mu? İşte detaylar…

UMUT EVİRGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

1989 yılında doğan Umut Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile yakın arkadaş. Genç işletmeci, Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen'e ait.Evirgen, kendisi ve sevgilisi Tuba Büyüküstün ile çeken gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirdi. Bayrak'ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Evirgen, tutuklandı. Duruşmada, 'Kapalı alan fobim var, mağdurum' dedi. 15 yıl hapsi istenen Evirgen, tahliye edildi.

UMUT EVİRGEN VE ALİNA BOZ EVLENDİ Mİ, EVLENİYOR MU?

Ünlü çift Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, son aldıkları ani kararla dikkatleri üzerlerine çekti. İkilinin evlilik haberleri büyük ilgi gördü. Alina Boz, kısa bir süre önce sevgilisi Umut Evirgen ile başladığı ilişkisini daha da ileri taşımaya karar verdi. Tatil için gittikleri Paris'te Umut Evirgen, Alina Boz'a evlenme teklif etti. Çift, tatil dönüşü ailelerini bir araya getirerek kız isteme töreni düzenledi. Düğünleri ise 15 Kasım'da Boğaz'daki özel bir yalıda sadece aileleriyle gerçekleşecek.