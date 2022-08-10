Umut Bozok kimdir? Umut Bozok kaç yaşına, mevkiisi ne, kaç gol attı?

Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan Galatasaray, Lorient forması giyen milli forvet Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı. Peki, Umut Bozok kimdir?

Galatasaray, transfer sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip transfer de frene basmayacak.Galatasaray, Lorient forması giyen milli forvet Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı. Peki,

UMUT BOZOK KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Eylül 1996

(25yaşında),

Saint-Avold, Fransa

Boy: 1,78 m

26 yaşındaki milli forvet Umut Bozok geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 41 maçta 20 gol kaydederek Süper Lig'in gol kralı olmuştu. Bonservisi Lorient de bulunan oyuncunun kariyerinde, Metz ve Nimes gibi takımlarda bulunuyor.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.