Umut Arman Sonay kimdir? Umut Arman Sonay kaç yaşında, nereli? Umut Arman Sonay hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Umut Arman Sonay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Umut Arman Sonay kaç yaşında, nereli? Umut Arman Sonay hayatı ve biyografisi! Umut Arman Sonay kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Umut Arman Sonay hakkında araştırmalar yapılıyor. Umut Arman Sonay kimdir? Umut Arman Sonay kaç yaşında, nereli? Umut Arman Sonay hayatı ve biyografisi!
UMUT ARMAN SONAY KİMDİR?
Umut Arman Sonay, 4 Ekim 2003 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Rizeli olan Umut Arman Sonay'ın üç kardeşi bulunuyor.
İstanbul'da yaşayan milletvekili adayı, küçüklüğünden beri yüzme ve su sporlarıyla ilgileniyor.
Sonay, Koç Üniversitesi Endüstri bölümünde eğitim görüyor. Aynı zamanda Galatasaray Su Sporları Kulübü'nün sporcularından biri. AK Parti'nin en genç adaylarından olan 19 yaşındaki yüzücü ve su topu oyuncusu milli sporcu Umut Arman Sonay, seçim çalışmalarında bulundu.