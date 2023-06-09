Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Umut Akdoğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Umut Akdoğan ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Umut Akdoğan geliyor. Peki, Umut Akdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Umut Akdoğan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

UMUT AKDOĞAN KİMDİR?

1986 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu.

Ankara Barosu'na kayıtlı olarak kurucusu olduğu Academia Hukuk bürosunda Avukatlık yapmaktadır.

Siyasi yaşamı 1999 seçimlerinde Abdi İpekçi Parkı'nda düzenlenen mitingte broşür dağıtarak başladı.2002 seçimleri öncesinde Yenimahalle'deki bir seçim bürosunda ki çalışmaları ile devam etti.

2008 yılında Türkiye'nin ilk siyasal gönüllülük projesi olan "Genç Ankara Gönüllüleri" kurucularındandır. Başkanlığını yürüttüğü organizasyon ile 2009 yerel seçim kampanyasında aktif rol aldı.

CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, CHP Gençlik Kolları Genel Saymanlığı, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği, CHP Gençlik Kolları Seçim Ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

CHP Parti Okulu'nun kuruluşunda yer alan ilk öğrencilerdendir.2011 seçimleri öncesi Bölge Eğitim Koordinatörü olarak görev yaptı.Ülkemizin birçok ilinde sandık güvenliği, siyasal iletişim ve parti programı konularında eğitimler verdi.

2011 yılında kurulan CHP Tüzük Komisyonunda görev aldı.

2012 yılında henüz 26 yaşında iken CHP 34. olağan kurultayında partinin en üst karar organı olan parti meclisine seçildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Ankara 3. bölgeden Milletvekili Adayı oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Genel Başkanın görevlendirmesi ile "Ankara İl Seçim Koordinasyon Kurulu" üyesi oldu.

Türkiye siyasi tarihinin en vahim olaylarından biri olan, Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Çubuk'ta düzenlenen linç girişimini araştırma komisyonunda görev aldı.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen CHP 37. Olağan Kurultayında CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

Ulusal yayın yapan özel bir televizyon kanalında "Genç Umutlar" adlı tartışma programını hazırladı ve sundu.

Birçok üniversitede avukatlık mesleğinde kariyer planlaması, başarılı bir hukuk bürosu yönetimi, bir avukatın akıl defteri gibi konularda hukuk konferansları vermektedir.

?Evli ve iki çocuk babasıdır.