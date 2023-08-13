Bugün TRT 1'de Umudunu Kaybetme filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Umudunu Kaybetme konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Umudunu Kaybetme filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...

Umudunu Kaybetme (Orijinal adı: The Pursuit of Happyness), Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği Amerikan yapımı dram filmidir. Peki, Umudunu Kaybetme konusu nedir, oyuncuları kimler? Umudunu Kaybetme filmi hangi yıl yapımı, hangi ülke, nerede çekildi? Umudunu Kaybetme filminin başrol oyuncuları kimdir? Başrolde Will Smith mi var? İşte bilgiler...

UMUDUNU KAYBETME FİLMİ KONUSU NEDİR?

San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher ile yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.

Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve geceyi geçirmek için düşkünler evi gibi bulabildikleri her yerde kalırlar.

Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder.

UMUDUNU KAYBETME OYUNCULARI KİMLER?

Will Smith - Chris Gardner

Jaden Smith - Christopher Gardner Jr.

Thandie Newton - Linda Gardner

Brian Howe - Jay Twistle

Dan Castellaneta - Alan Frakesh

James Karen - Martin Frohm

Kurt Fuller - Walter Ribbon

Domenic Bove - Tim Ribbon

Takayo Fischer - Bayan Chu

UMUDUNU KAYBETME HANGİ YIL YAPIMI?

Umudunu Kaybetme (Orijinal adı: The Pursuit of Happyness), Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği Amerikan yapımı dram filmidir. Chris Gardner'ın biyografisi niteliğinde olan filmde Gardner'ı Will Smith canlandırmıştır.

Filmin senaristliğini üstlenen Steven Conrad, yine Umudunu Kaybetme adını taşıyan kitaba bağlı kalarak filmin senaryosunu hazırlamıştır. Kitap, Gardner tarafından anılara bağlı kalınarak yazılmıştır. Filmin son sahnesinde Conrad, cameo olarak görünmüştür.

Film, Columbia Pictures tarafından 16 Aralık 2006 tarihinde çıkmıştır. Smith, filmdeki performansı ile Akademi Ödülleri ve Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir.