Umudunu Kaybetme filmi oyuncuları kim? Umudunu Kaybetme filmi konusu, oyuncuları ve Umudunu Kaybetme özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Umudunu Kaybetme filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umudunu Kaybetme filmini izleyecek olanların merak ettiği Umudunu Kaybetme konusu nedir, Umudunu Kaybetme oyuncuları kimler ve Umudunu Kaybetme özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMUDUNU KAYBETME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 31 Ocak 2007 (Fransa)

Umudunu Kaybetme (Orijinal adı: The Pursuit of Happyness), Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği Amerikan yapımı dram filmidir. Chris Gardner'ın biyografisi niteliğinde olan filmde Gardner'ı Will Smith canlandırmıştır.

Filmin senaristliğini üstlenen Steven Conrad, yine Umudunu Kaybetme adını taşıyan kitaba bağlı kalarak filmin senaryosunu hazırlamıştır. Kitap, Gardner tarafından anılara bağlı kalınarak yazılmıştır. Filmin son sahnesinde Conrad, cameo olarak görünmüştür.

Film, Columbia Pictures tarafından 16 Aralık 2006 tarihinde çıkmıştır. Smith, filmdeki performansı ile Akademi Ödülleri ve Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir.

Konusu

San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher ile yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.

Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve geceyi geçirmek için düşkünler evi gibi bulabildikleri her yerde kalırlar.

UMUDUNU KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Will Smith - Chris Gardner

• Jaden Smith - Christopher Gardner Jr.

• Thandie Newton - Linda Gardner

• Brian Howe - Jay Twistle

• Dan Castellaneta - Alan Frakesh

• James Karen - Martin Frohm

• Kurt Fuller - Walter Ribbon

• Domenic Bove - Tim Ribbon

• Takayo Fischer - Bayan Chu