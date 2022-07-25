Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri! - Haberler

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Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri!

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Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri!

Aydilge'nin yeni şarkısı Umudum Var çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Aydilge Umudum Var şarkı sözleri ne? Umudum Var sözleri!

Aydilge Umudum Var şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Umudum Var şarkı sözleri nedir gündeme geliyor. Aydilge Umudum Var şarkı sözleri ne dinleyiciler tarafından araştırılıyor. Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

AYDİLGE- UMUDUM VAR ŞARKI SÖZLERİ

Yazdığım, çizdiğim

İçimdeki düşlerim

Silinmiyor, sönmüyor

Ateş gibi hislerim

Senle ben aynıyız,

Belki de bambaşkayız,

Ne fark eder, ne fark eder?

Güneş bizi öpsün yeter

Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar

Bazen dünyam yıkılsa da ben kalkarım bir daha

İçim yanar

Bir derdim var

Yine de yoldayım

Umudum var

Yanar dağlar

Bizi anlar

Düşürmem düşlerimi

Umudum var

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