Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri!

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AYDİLGE- UMUDUM VAR ŞARKI SÖZLERİ

Yazdığım, çizdiğim

İçimdeki düşlerim

Silinmiyor, sönmüyor

Ateş gibi hislerim

Senle ben aynıyız,

Belki de bambaşkayız,

Ne fark eder, ne fark eder?

Güneş bizi öpsün yeter

Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar

Bazen dünyam yıkılsa da ben kalkarım bir daha

İçim yanar

Bir derdim var

Yine de yoldayım

Umudum var

Yanar dağlar

Bizi anlar

Düşürmem düşlerimi

Umudum var