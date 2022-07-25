Umudum Var sözleri! Aydilge Umudum Var şarkı sözleri!
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Aydilge'nin yeni şarkısı Umudum Var çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Aydilge Umudum Var şarkı sözleri ne? Umudum Var sözleri!
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AYDİLGE- UMUDUM VAR ŞARKI SÖZLERİ
Yazdığım, çizdiğim
İçimdeki düşlerim
Silinmiyor, sönmüyor
Ateş gibi hislerim
Senle ben aynıyız,
Belki de bambaşkayız,
Ne fark eder, ne fark eder?
Güneş bizi öpsün yeter
Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar
Bazen dünyam yıkılsa da ben kalkarım bir daha
İçim yanar
Bir derdim var
Yine de yoldayım
Umudum var
Yanar dağlar
Bizi anlar
Düşürmem düşlerimi
Umudum var