Umre ziyareti kaç gün sürer? Diyanet UMRE turları kaç gün sürüyor, kaç hafta? En kısa ve en uzun umre ziyareti kaç gün?

Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlar umre ziyaretlerinin kaç gün sürdüğünü, kaç hafta sürdüğünü merak ediyor. Peki, Umre ziyareti kaç gün sürer? Diyanet UMRE turları kaç gün sürüyor? En kısa ve en uzun umre ziyareti kaç gün? Umre ziyareti kaç haftalık?

UMRE NEDİR?

Sözlükte "ziyaret, Kâbe ziyareti; imar" anlamlarına gelen umre fıkıhta ihrama girerek Kâbe'yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa'y yapmayı ifade eder. İ'timâr "umreyi eda etmek", mu'temir "umreyi eda eden kimse" demektir. Gerek eda mekânı gerekse âdâb ve erkânı bakımından hac ve umrenin birçok ortak noktası vardır. Ancak hac hicrî takvimin belirli ay ve günlerinde eda edilen, umrede yapılanların yanında Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Mina'da geceleme, şeytan taşlama gibi başka fiilleri de içeren kapsamlı bir ibadet ve İslâm'ın temel şartlarından biri olması dolayısıyla hac ve umreyi birbirinden ayırmak için hacca "büyük hac" (el-haccü'l-ekber; bk. et-Tevbe 9/3), umreye "küçük hac" (el-haccü'l-asgar; bk. İbn Hibbân, XIV, 504) denilir. Umre kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de aynı âyet içinde iki defa (el-Bakara 2/196), bir âyette de fiil şeklinde (el-Bakara 2/158) geçer. İlk dönemden itibaren hadis ve fıkıh eserlerinde müstakil başlık altında veya hac bölümü içinde umreyle ilgili rivayet ve hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca birçok âlim hac ve umreye dair müstakil eserler yazmış, bu konuda zengin bir literatür oluşmuştur.

Hükmü ve Sevabı: Hanefîler'in çoğunluğuna ve Mâlikîler'e göre kişinin hayatında bir defa umre yapması müekked sünnettir. Bazı Hanefîler'e göre ise umre vitir namazı ve kurban gibi vâciptir. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde tercih edilen görüşe göre hayatta bir defa umre yapmak farzdır. Mekke halkının devamlı yaptığı tavaf umrenin en önemli rüknü sayıldığından Hanbelîler'in bir kısmı onların umre yapmasını farz görmemiştir. Şâfiî ve Hanbelîler umrenin farziyeti hususunda, "Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız" âyetindeki emri (el-Bakara 2/196) ve Hz. Âişe'nin, "Kadınlara cihad gerekir mi?" sorusuna Resûl-i Ekrem'in, "Evet, onlara içinde savaş bulunmayan bir cihad gereklidir: Hac ve umre" şeklinde cevap vermesini (İbn Mâce, "Menâsik", 8) delil gösterirler. Anılan âyetteki emri, başlanan hac ve umrenin yarım bırakılmaması şeklinde yorumlayan Hanefîler ve Mâlikîler umrenin sünnet oluşuna Hz. Peygamber'in hadisini delil getirmişlerdir. Resûlullah umrenin vâcip olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, fakat umre yapmanız daha faziletlidir" karşılığını vermiş (Tirmizî, "?ac", 88), ayrıca, "Hac cihad, umre ise tatavvudur" demiştir (İbn Mâce, "Menâsik", 44). Mâlikîler'in çoğuna göre bir yılda birden fazla umre yapılması mekruhtur; ancak yapılırsa sahih olur. Resûl-i Ekrem'in imkânı bulunduğu halde bir yılda iki umre yapmaması bu hususta delil gösterilmiştir. Diğer üç mezhebe göre ise bir yılda birden fazla umre yapmak mekruh olmayıp aksine umrenin sıkça yapılması müstehaptır. Nitekim, "Umre kendinden önceki umre ile arasındaki günahlara kefârettir" (Buhârî, "?Umre", 1; Müslim, "?ac", 437); "Peş peşe hac ve umre yapın, çünkü bunlar fakirliği ve günahları giderir" (Tirmizî, "?ac", 2); "Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafiridirler, O'na dua ederlerse icâbet eder, O'ndan bağışlanma dilerlerse bağışlar" (İbn Mâce, "Menâsik", 5) meâlindeki hadisler bunu teyit etmektedir.

UMRE ZİYARETİ KAÇ GÜN SÜRER?

Umre ziyareti süreleri turlara göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak en kısa umre turları 7 gün sürerken en uzunu ise 30-40 gün arasında sürmektedir.

Diyanet'te yer alan bilgiye göre Ramazan Umre turları için; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.