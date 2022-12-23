Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor-Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası Maçı hedefine ulaşmak isteyen Ümraniyespor-Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ümraniyespor-Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman?