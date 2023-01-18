Ümraniyespor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ümraniyespor maçı CANLI takip! Ümraniyespor Trabzonspor canlı maç anlatımı var mı?
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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.45'te başladı.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ümraniyespor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanacak.
A SPOR Trabzonspor Ümraniyespor maçını A Spor ekranlarından takip edebilirsiniz.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 1-0 devam ediyor.