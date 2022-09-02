Ümraniyespor - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Ümraniyespor - Trabzonspor maç özet izle! Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

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ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPORMAÇ ÖZET İZLE

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ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPORMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TREZEGUET GALİBİYETİ GETİRDİ

Dengeli geçen mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Trezeguet kaydetti. Antalyaspor'a 5-2 yenilen ardından Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor, bu sonuçla 2 maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRABZONSPOR PUANINI 10'A YÜKSELTTİ

Ümraniyespor'u tek golle geçen bordo-mavililer, maç fazlasıyla puanını 10'a yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise 1 puanda kalarak 17. sıraya geriledi. İstanbul ekibi 6. hafta ligin formda takımı Gaziantep FK'ye konuk olacak.