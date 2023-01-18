Ümraniyespor Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu? TS Ümraniyespor kupa maçı ilk 11'ler kimler var? TS ÜMR ilk 11!
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Trabzonspor ile Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Trabzonspor Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler! TS Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var? Trabzonspor ilk 11 haberimizde yer almaktadır.
Trabzonspor Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor ile Ümraniyespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Trabzonspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Trabzonspor Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler! TS Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var? Trabzonspor ilk 11'i haberimizde...
MUHTEMEL 11'LER:
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ümraniyespor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, İstanbul'da, Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanacak.