Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde M. Başakşehir ağırlıyor. Maçta 2. yarı oynanırken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...