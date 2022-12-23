Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde M. Başakşehir ağırlıyor. Maçta 2. yarı oynanırken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...
2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor - M. Başakşehir karşı karşıya geldi. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi?
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:
Ümraniyespor'un golleri:
- 17. dakika : Umut Nayir
Başakşehir'in golleri:
- 2. dakika : Danijel Aleksic
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022