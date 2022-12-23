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Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı?

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Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde M. Başakşehir ağırlıyor. Maçta 2. yarı oynanırken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Aralık Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 15. haftasında Ümraniyespor - M. Başakşehir karşı karşıya geldi. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta 1-1 beraberlik var. Maçta atılan goller şöyle:

Ümraniyespor'un golleri:

  • 17. dakika : Umut Nayir

Başakşehir'in golleri:

  • 2. dakika : Danijel Aleksic

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Gündem Spor Haberler

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