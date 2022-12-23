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Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde M. Başakşehir ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 3-1 bitti. Maçı Başakşehir kazandı.

Maç 3-1 Başakşehir'in galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Ümraniyespor'un golleri:

  • 17. dakika : Umut Nayir

Başakşehir'in golleri:

  • 2. dakika : Danijel Aleksic
  • 57. dakika : Serdar Gürler
  • 90+3. dakika : Youssouf Ndayishimiye

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.

Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Gündem Spor Haberler

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