Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde M. Başakşehir ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Ümraniyespor - M. Başakşehir maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Ümraniyespor - M. Başakşehir maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK maçı 23 Aralık 2022 Cuma günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 3-1 bitti. Maçı Başakşehir kazandı.
Maç 3-1 Başakşehir'in galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Ümraniyespor'un golleri:
- 17. dakika : Umut Nayir
Başakşehir'in golleri:
- 2. dakika : Danijel Aleksic
- 57. dakika : Serdar Gürler
- 90+3. dakika : Youssouf Ndayishimiye
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır.
Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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