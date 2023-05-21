Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor'un son durumu birçok furbolsever tarafından merak ediliyor ve bu nedenle Ümraniyespor küme düştü mü? Ümraniyespor TFF 1. Lig'e mi düştü? Soruları gündemde yer alıyor. Peki, Ümraniyespor küme düştü mü? Ümraniyespor TFF 1. Lig'e mi düştü?

Ümraniyespor, 35. hafta maçında kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak bitime 3 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. Ümraniye'nin tek sayısını Umut Nayir kaydetti. Ankaragücü'nün galibiyet golleri ise Malcuit ve Milson'dan geldi. Peki, Ümraniyespor küme düştü mü? Ümraniyespor TFF 1. Lig'e mi düştü?

ÜMRANİYESPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, yalnızca 1 yıl en üst ligde kalabildi. Ümraniyespor, önümüzdeki sezon yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Bu maçla birlikte Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti. Puanını 39'a yükselten Ankaragücü, ateş hattından uzaklaşıp orta sıralara geldi.