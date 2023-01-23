Ümraniyespor golü neden iptal edildi? 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Umut Nayir'in golü neden iptal oldu, gol geçerli değil mi?
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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında Ümraniyespor gol buldu. Fakat gol iptal edildi. Peki, Ümraniyespor golü neden iptal edildi? 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Umut Nayir'in golü neden iptal oldu, gol geçerli değil mi? İşte ayrıntılar...
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç bitmek üzere. Peki, Ümraniyespor golü neden iptal edildi? 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Umut Nayir'in golü neden iptal oldu, gol geçerli değil mi?
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Ümraniyespor 90+8. dakikada Umut Nayir ile gol buldu. Fakat gol faul nedeniyle iptal edildi. Şuan maçta 2-1 FB önde.