Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında Ümraniyespor gol buldu. Fakat gol iptal edildi. Peki, Ümraniyespor golü neden iptal edildi? 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Umut Nayir'in golü neden iptal oldu, gol geçerli değil mi? İşte ayrıntılar...

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç bitmek üzere. Peki, Ümraniyespor golü neden iptal edildi? 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Umut Nayir'in golü neden iptal oldu, gol geçerli değil mi?

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ümraniyespor 90+8. dakikada Umut Nayir ile gol buldu. Fakat gol faul nedeniyle iptal edildi. Şuan maçta 2-1 FB önde.