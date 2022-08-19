Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray muhtemel 11'ler! Belli oldu mu? İşte muhtemel ilk 11!

Ümraniyespor Galatasaray maçı, ev sahibi ekip için de ligde kendini ispatlama açısından öne çıkacak. Daha önce sadece hazırlık mücadeleleri kapsamında karşılaşan Ümraniyespor ve Galatasaray, böylece ilk resmi mücadelelerine çıkmış olacak. İşte, Ümraniyespor - Galatasaray muhtemel 11'ler! Midtsjö (Mitsö) yok mu?

MİDTSJÖ YOK MU?

Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümraniyespor maçında görev yapamayacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Ümraniyespor : Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic