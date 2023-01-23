Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Ocak Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak?
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 3 puan almak isteyen iki takımın mücadelesi bugün başlayacak. Futbol severler maç hakkında, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Ocak Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi kanalda başlayacak? Ümraniyespor - Fenerbahçe canlı yayını var mı? İşte detaylar...
Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Ümraniyespor - Fenerbahçe takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, FB maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...
Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)
BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)
MUSTAFA İLKER COŞKUN(AVAR)
SAMET ÇAVUŞ(AVAR)
CEM PAPİLA(Gözlemci)
HALİS ÖZKAHYA(Gözlemci)
MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)
HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)