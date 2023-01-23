Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Ümraniyespor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?