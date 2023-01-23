Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Ümraniyespor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçeli taraftarların Oğuzhan Uğur'a yaptığı çağrı gündemi salladı: Ali Koç'u istiyoruzFenerbahçeli taraftarların Oğuzhan Uğur'a yaptığı çağrı gündemi salladı: Ali Koç'u istiyoruz
Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyorGalatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyor
Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu! FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu! FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

Spor Toto Süper Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Ümraniyespor - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçı, 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Ümraniyespor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title