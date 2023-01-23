Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig Maçı hedefine ulaşmak isteyen Ümraniyespor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig Maçı heyecanla beklenen müsabakada Ümraniyespor - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçı, 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Ümraniyespor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.