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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ocak Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ocak Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 23 Ocak Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 20. haftasında Ümraniyespor - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta FB 1-0 öne geçti. Maç 2-1 FB'nin galibiyeti ile sona erdi.

Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 73. dakika : Michy Batshuayi
  • 89. dakika : Tomislav Glumac (KK)

Ümraniyespor'un golleri:

  • 78. dakika : Umut Nayir

İLK YARI SORUCU : ÜMRANİYESPOR 0 - 0 FENERBAHÇE

MAÇ SONUCU : ÜMRANİYESPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

Maç, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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