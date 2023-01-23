Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle! 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, link var mı?

Fenerbahçe'nin zirve yolunda kritik maçına son 1 saat kaldı! Futbol severler maçı internetten canlı izlemek ve takip etmek için ücretsiz link var mı araştırma yapıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izleme linki var mı? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Ümraniyespor Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı şifresiz verilecek mi? Ümraniyespor Fenerbahçe bein Sports tek seferlik üyelik var mı? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ve Fenerbahçe 23 Ocak Pazartesi günü Ümraniye'de karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle! 23 Ocak 2023 Ümraniyespor Fenerbahçe maçını izle! Maç hangi kanalda yayınlanacak, link var mı? Futbolseverler Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak Ümraniyespor Fenerbahçe maçı şifresiz izleme linki var mı, sorusunun yanıtını merak etti. Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle!

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hangikredi Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ KİMDİR?

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

MUSTAFA İLKER COŞKUN(AVAR)

SAMET ÇAVUŞ(AVAR)

CEM PAPİLA(Gözlemci)

HALİS ÖZKAHYA(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

HAYDAR ÖZDEMİR(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)