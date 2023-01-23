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Ümraniyespor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Ümraniyespor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Ümraniyespor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Ümraniyespor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti. Maçta 1-1 eşitlik var. Maçta FB 2-1 önde olan takım. Maç 2-1 sona erdi. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 73. dakika : Michy Batshuayi
  • 89. dakika : Tomislav Glumac (KK)

Ümraniyespor'un golleri:

  • 78. dakika : Umut Nayir

İLK YARI SORUCU : ÜMRANİYESPOR 0 - 0 FENERBAHÇE

MAÇ SORUCU : ÜMRANİYESPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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