Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Ümraniyespor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Ümraniyespor Fenerbahçe muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Ümraniyespor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Ümraniyespor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Ümraniyespor Fenerbahçe muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Ümraniyespor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Ümraniyespor Fenerbahçe muhtemel 11'ler, kadrolar!

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Ümraniyespor- Fenerbahçe karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;

ÜMRANİYESPOR: Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.

FENERBAHÇE: Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Alioski; Crespo, Arao; Valencia, King, Rossi; Batshuayi.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Ümraniyespor Fenerbahçe karşılaşması saat 20:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadında oynanacak ve beIN Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.