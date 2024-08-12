Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir?

Ümraniyespor Çorum FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor Çorum FK 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ümraniyespor Çorum FK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor Çorum FK maçını hangi kanal veriyor? İşte Ümraniyespor Çorum FK maçı yayın bilgisi haberimizde!

ÜMRANİYESPOR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Çorum FK maçı beIN Sports Max 1'den ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR ÇORUM FKMAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Çorum FK maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports Max 1'den ve TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR ÇORUM FKİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ümraniyespor Çorum FK maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

ÜMRANİYESPOR ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor Çorum FK maçı,İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.