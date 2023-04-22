Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Ümraniyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman? İşte detaylar…

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ümraniyespor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Ümraniyespor ve Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor ve Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü 19.00'da gerçekleşecek.

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacaktır.

ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.