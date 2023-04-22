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Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman?

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Ümraniyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ümraniyespor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler Ümraniyespor ve Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Ümraniyespor ve Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü 19.00'da gerçekleşecek.

Ümraniyespor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacaktır.

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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