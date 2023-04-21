Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?
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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak olan Ümraniyespor - Beşiktaş maçının hakemi merak edildi. Spor Toto Süper Lig'de 30.hafta geride bırakılırken 31. haftada Ümraniyespor - Beşiktaş maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakeminin kim olduğu yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken futbolseverler oynanan maçları sıkı sıkıya takip ederken beklenen maçlar arasında ise Ümraniyespor - Beşiktaş maçı yer alıyor. 31. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Beşiktaş maçının hakemi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ümraniyespor ile Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın oldu.
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan günü saat 19.00'da oynanacak.
TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Cumartesi :
- 19.00 HangiKredi Ümraniyespor- Beşiktaş : Cihan Aydın
23 Nisan Pazar:
- 13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol
- 16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
24 Nisan Pazartesi:
- 17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
- 20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
- 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
Cihan Aydın (d. 30 Ağustos 1992, Bursa) Türk futbol hakemi. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir. Ayrıca Süper Lig'de 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.