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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?

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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak olan Ümraniyespor - Beşiktaş maçının hakemi merak edildi. Spor Toto Süper Lig'de 30.hafta geride bırakılırken 31. haftada Ümraniyespor - Beşiktaş maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakeminin kim olduğu yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?

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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken futbolseverler oynanan maçları sıkı sıkıya takip ederken beklenen maçlar arasında ise Ümraniyespor - Beşiktaş maçı yer alıyor. 31. haftada oynanacak olan Ümraniyespor - Beşiktaş maçının hakemi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hakemi kim? Ümraniyespor - Beşiktaş maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ümraniyespor ile Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın oldu.

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Cumartesi :

  • 19.00 HangiKredi Ümraniyespor- Beşiktaş : Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

  • 13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol
  • 16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
  • 19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

  • 17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
  • 20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
  • 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Cihan Aydın (d. 30 Ağustos 1992, Bursa) Türk futbol hakemi. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir. Ayrıca Süper Lig'de 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Cihan Aydın Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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