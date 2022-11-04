Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ümraniyespor- Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Alanyaspor-Ümraniyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor-Alanyaspor maçı nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...

Ümraniyespor-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Ümraniyespor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Alanyaspor Ümraniyespor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Ümraniyespor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor-Alanyaspor maçı nasıl, nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor-Alanyaspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı 4 Kasım Cuma günü gerçekleşecek.

ÜMRANİYESPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Alanyaspor maçı, 4 Kasım Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

ÜMRANİYESPOR-ALANYASPOR MAÇI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Ümraniyespor-Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.