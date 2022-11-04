Ümraniyespor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor-Ümraniyespor maçının sonucu merak ediliyor. Alanyaspor-Ümraniyespor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Ümraniyespor-Alanyaspor maç özeti İZLE! Ümraniyespor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor maç özeti!

Ümraniyespor-Alanyaspor maç özeti İZLE! Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor - Ümraniyespor maçının sona ermesiyle maç sonucu araştırılıyor. Sporseverler Alanyaspor Ümraniyespor maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Ümraniyespor-Alanyaspor maç özeti İZLE! Ümraniyespor-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor maç özeti! Detaylar haberimizde...

ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor-Alanyaspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı 4 Kasım Cuma günü gerçekleşti..

ÜMRANİYESPOR-ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmada Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 69. dakikada Umut Nayir, 38. dakikada Geraldo kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 56. dakikada Eduardo'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İstanbul ekibi, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

ÜMRANİYESPOR-ALANYASPOR MAÇI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Ümraniyespor-Alanyaspor maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlandı.