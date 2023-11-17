Ümraniye Şile Otoyolu'nda Otomobil Alev Alev Yandı

Ümraniye Şile Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

ÜMRANİYE Şile Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Ümraniye sapağında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekerek indi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.