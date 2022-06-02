Ümraniye Metrosunda cinsel ilişkiye girenler kim? SON DAKİKA kimlikleri açıklandı mı? - Haberler

Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalını konuşmaya devam ederken internete düşen yeni bir video sosyal medyada yine infial yarattı. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı. Peki, Ümraniye Metrosunda cinsel ilişkiye girenler kim?

METRO DURAĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Ümraniye'de yaşanan olayda çift açık alanda ilişkiye girdiği görülürken o anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görülen olay sosyal medyada trend oldu. Şahısların kimliği ise henüz açıklanmadı.

Haberler.com - Gündem