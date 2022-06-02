Ümraniye metrosunda cinsel ilişkiye girenler yakalandı mı? (VİDEO) Ümraniye Atınşehir metroda ne oldu? Olay ile ilgili yeni gelişme var mı? - Haberler

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı. Peki, Ümraniye metrosunda cinsel ilişkiye girenler yakalandı mı? (VİDEO) Ümraniye Atınşehir metroda ne oldu? Olay ile ilgili yeni gelişme var mı? Ümraniye metrosunda cinsel ilişkiye girenler tutuklandı mı? Ümraniye metrosunda cinsel ilişkiye girenlerin kimliği açıklandı mı?

ÜMRANİYE ALTINŞEHİR METROSUNDA NE OLDU?

İstanbul Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosunun ardından bugün bir skandal görüntü de Ümraniye'den geldi. Altınşehir metro durağında akşam saatlerinde bir çiftin ulu orta ilişkiye girdikleri görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Tepkiler sonrasında harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, polis ekipleri videodaki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

ÜMRANİYE METROSUNDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER YAKALANDI MI?

Görüntülerin özellikle Twitter'da infial yaratmasının ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürülen savcılık ise soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ediyor.

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