Ümraniye metrosunda cinsel ilişki VİDEOSU! İstanbul'da neler oluyor? Ümraniye Altınşehir metro durağında KAMERALARA YANSIDI! - Haberler

Ümraniye metro cinsel ilişki olayı gündem oldu. Ümraniye metrosunda cinsel ilişki videosu Twitter başta olmak üzere sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından vatandaşlar İstanbul'da neler oluyor? diye sormaya başladı. İşte kameralara yansıyan Ümraniye Altınşehir metro durağında yaşanan olay haberimizde...

ÜMRANİYE METROSUNDA CİNSEL İLİŞKİ

Türkiye, İstanbul'un Bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki skandalını konuşmaya devam ederken internete düşen yeni bir video sosyal medyada yine infial yarattı. Ümraniye Altınşehir metro durağında çekilen videoda, bir çiftin akşam saatlerinde istasyonun yanında ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

ÜMRANİYE'DE NE OLDU?

Ümraniye'de yaşanan olayda çift açık alanda ilişkiye girdiği görülürken o anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görülen olay sosyal medyada trend oldu.

ÇEVREDEN FARK EDİLDİLER

Olay sırasında bağlantı köpürüsündengeçen bir vatandaş geçen bir vatandaş çifti kayda aldı. Görüntülerin internete düşmesiyle trend olan olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye devam ettiler.

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