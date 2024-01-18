ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı?

Ümraniye'de metro çökme videosu izle araması, olayın gerçekleşmesinin ardından birçok kişi tarafından arama konusu oldu. İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda bina çöktü ve ortaya çıkan görüntüler birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatıldı. Peki, Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı?

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE

İstanbul Ümraniye'de metro çalışmasının yapıldığı alanda bina çökme anının videosunu haberimiz içerisinde Full HD olarak izleyebilirsiniz. Ümraniye'de metro çökme anı videosu saniye saniye kameralara yansıdı. İstanbul Ümraniye'de Elmalıkent Seyrantepe Caddesi'nde metro çalışması sırasında caddede çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği alanda bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltılmıştı. Boşaltılan bina yarım saat sonra yerle bir oldu.O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.