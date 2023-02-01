Ümraniye golünde faul var mı? (GALATASARAY) Ümraniyespor'un golünde ofsayt var mı?

Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u da yenerek zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Maçın 11. Dakikasında gelen Ümraniyespor golü öncesinde faul yok mu gündem oldu. Peki, Ümraniye golü faul var mı? Ümraniyespor'un golünde ofsayt var mı?