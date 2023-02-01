Ümraniye golünde faul var mı? (GALATASARAY) Ümraniyespor'un golünde ofsayt var mı?
Gündem Haberleri
Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u da yenerek zirvedeki yerini perçinlemeyi hedefliyor. Maçın 11. Dakikasında gelen Ümraniyespor golü öncesinde faul yok mu gündem oldu. Peki, Ümraniye golü faul var mı? Ümraniyespor'un golünde ofsayt var mı?
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Maçın 11. Dakikasında Üöraniyespor'un golü geldi. Peki, Ümraniye golü faul var mı? Ümraniyespor'un golünde ofsayt var mı?
ÜMRANİYESPOR'UN GOLÜ FAUL VAR MI?
Dakika 11: Ümraniyespor Umut Nayır'ın golü ile 1-0 öne geçti.
Dakika 7: Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık, sağdan karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.
Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.
Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.
Ümraniyspor'un golü ile ilgili henüz hakem açıklamaları gelemdi Sayfamızı takip edebilirsiniz.